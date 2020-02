Sanremo 2020, tra i giovani vince Leo Gassmann – la classifica dei 24 BIG

Penultima serata per il 70esimo Festival di Sanremo, con il trionfo di Leo Gassmann tra le nuove proposte. E non solo. Al termine di un’altra interminabile diretta fiume, conclusa alle 02:30 di notte, Amadeus ha infatti svelato la classifica dei 24 BIG, contenente i voti della giuria demoscopica (prima e seconda serata), dell’orchestra (terza serata), e infine della stampa (quarta serata).

La finalissima tra le nuove proposte ha visto la 16enne Tecla battere Marco Sentieri, mentre Leo Gassmann ha sconfitto con il 50.1% il bravissimo Fasma, dato come favorito della vigilia. Nello scontro a due, invece, ha trionfato l’ex volto X Factor. Il premio della critica è andato agli Eugenio in via di Gioia, mentre il premio Lucio Dalla alla giovanissima Tecla.

Una serata segnata dal bacio a stampo tra Fiorello e Tiziano Ferro, con tanto di saluto al marito Victor, e soprattutto dall’ennesima incredibile trasformazione di Achille Lauro, diventato l’iconica Divina Marchesa Luisa Casati Stampa.

Una stampa che ha votato in massa i 24 big in gara, stravolgendo in parte la classifica finale, che ora vede Diodato davanti a tutti.

Classifica Sala Stampa

1) Diodato

2) Francesco Gabbani

3) Pinguini Tattici Nucleari

4) Le Vibrazioni

5) Piero Pelù

6) Tosca

7) Rancore

8) Elodie

9) Achille Lauro

10) Irene Grandi

11) Anastasio

12) Raphael Gualazzi

13) Paolo Jannacci

14) Rita Pavone

15) Levante

16) Marco Masini

17) Junior Cally

18) Elettra Lamborghini

19) Giordana Angi

20) Michele Zarrillo

21) Enrico Nigiotti

22) Riki

23) Alberto Urso