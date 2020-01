Sanremo 2020, ecco ospiti e co-conduttrici: il programma ufficiale serata per serata

Poco meno di un mese al debutto della settantesima edizione del Festival di Sanremo, su Rai uno dal 4 all’8 Febbraio. Una kermesse che ha tutte le intenzioni di innovarsi sia dal punto di vista dei linguaggi che da quello delle tematiche trattate. Amadeus, conduttore dopo i due anni di Baglioni, guida la conferenza stampa di presentazione, svolta al Teatro Casinò di Sanremo, oggi 14 Gennaio.

Fin da subito vengono presentate tutte le novità sostanziali del Festival. Un evento che ha tutte le intenzioni di andare ben oltre la semplice competizione canora, un festival che abbraccia tutta la città di Sanremo, per celebrare la bellezza del nostro paese, della Liguria, costruito anche per dare agio a chi non sarà all’interno dell’Ariston, di poter assaporare tutte le sfumature della kermesse. Un festival social per i giovani e per i meno giovani.

Amadeus appare emozionato e, allo stesso tempo, molto felice e soddisfatto di poter essere al timone del Festival, di un’edizione così importante per diversi fattori. E durante l’incontro con la stampa, vengono confermati nomi, ospiti e le dieci co-conduttrici, suddivise due in ogni serata. Poche in realtà le sorprese, almeno fino a questo momento, dato che tutte le notizie più importanti sono già di domino pubblico. Tiziano Ferro sarà presente tutte le sere e ‘canterà sicuramente alcune delle sue canzoni‘, afferma Amadeus. Confermata la presenta di Fiorello (5 sere su 5), e poi si aggiunge Roberto Benigni.