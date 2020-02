Sanremo 2020, le pagelle della seconda serata

Archiviata la prima serata fiume di ieri, con ascolti Auditel da record, si torna all’Ariston per la seconda diretta del Festival, che seguiremo nuovamente in live-blogging. Brano dopo brano, sketch dopo sketch, tra presentatori, ospiti e co-presentatori, è tempo di pagellone.

Fiorello scende le scale dell’Ariston vestito da Maria De Filippi, avendo promesso che dinanzi ad uno share superiore al 50% avrebbe ceduto alla propria versione drag. Detto, fatto. E RuPaul muto. In diretta tv, incredibile ma vero, Maria telefono a Fiorello. Il cross-over del secolo – voto 10

Nuove Proposte

Gabriella Martinelli e Lula – Il Gigante d’Acciaio: tanta grinta e pezzo importante per le due giovani, che a fatica amalgamano le due voci. Così diverse – voto: 6.5

Fasma – Per sentirmi Vivo: all’Ariston con il cappotto in stile Two Face. E a giudicare dal sudore che copiosamente gli bagna il volto, se ne sarà amaramente pentito. Ma la canzone è un martello, la voce tiene, l’interpretazione è centrata. Bravo – voto: 7

Marco Sentieri – Billy Blu: anche per lui look da villain Dc Comics, con live solido, deciso, impetuoso. Il brano, parlato, ricorda il mai dimenticato Giorgio Faletti di Minchia Signor Tenente. Ma manca qualcosa – voto: 6.5