Sanremo 2020, il pagellone delle cover e dei duetti

Raphael Gualazzi con Simona Molinari – E se domani: rifare Mina, un potenziale suicidio. Ma Gualazzi, elegantissimo, trasforma un classico immortale in qualcosa di completamente diverso. Che classe, e che voce strepitosa la Molinari – voto 8

Anastasio con la Premiata Forneria Marconi – Spalle al muro: 30 anni dopo l’epocale live di Renato Zero, l’ultimo vincitore di X Factor smonta e rimonta pezzo per pezzo un capolavoro. E fa centro – voto 8

Levante con Francesca Michielin e Maria Antonietta – 33 anni dopo il trionfo di Tozzi, Morandi e Ruggeri, da tre uomini a tre donne. E che donne. Una cover tutta voce, classe e passione, anche se imperfetta nelle armonizzazioni – voto 7

Alberto Urso con Ornella Vanoni – La voce del silenzio (Tony Del Monaco – 1968)

Elodie con Aeham Ahmad – Adesso tu (Eros Ramazzotti – 1986)

Rancore con Dardust e La Rappresentante di Lista – Luce (tramonti a nord est) (Elisa – 2001)

Pinguini Tattici Nucleari – Medley

Enrico Nigiotti con Simone Cristicchi – Ti regalerò una rosa (Simone Cristicchi – 2007)

Giordana Angi con i Solis String Quartet – La nevicata del ’56 (Mia Martini – 1990)

Le Vibrazioni con i Canova – Un’emozione da poco (Anna Oxa – 1978)

Diodato con Nina Zilli – 24 mila baci (Adriano Celentano – 1961)

Tosca con Silvia Pérez Cruz – Piazza Grande (Lucio Dalla – 1972)

Rita Pavone con Amedeo Minghi – 1950 (Amedeo Minghi – 1983)

Achille Lauro con Annalisa – Gli uomini non cambiano (Mia Martini – 1992)

Bugo e Morgan – Canzone per te (Sergio Endrigo – 1968)

Irene Grandi con Bobo Rondelli – La musica è finita (Ornella Vanoni – 1967)

Piero Pelù – Cuore matto (Little Tony – 1967)

Paolo Jannacci con Francesco Mandelli e Daniele Moretto – Se me lo dicevi prima (Enzo Jannacci – 1989)

Elettra Lamborghini con Myss Keta – Non succederà più (Claudia Mori – 1982)

Francesco Gabbani – L’italiano (Toto Cutugno – 1983)