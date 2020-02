Sanremo 2020, sul palco Mika e Tiziano Ferro: ecco la scaletta di giovedì, con cover e duetti

Altro boom Auditel per il Festival di Sanremo, con uno share del 53% che non si vedeva all’Ariston dal lontano 1995. La 70esima edizione firmata Amadeus prosegue come un treno, con la terza serata a dir poco attesa grazie alla pioggia di duetti e cover in arrivo. 24, tutte in una volta, per celebrare la storia delle canzoni esplose proprio a Sanremo.

Ospiti di questa sera Mika, Lewis Capaldi e il premio Oscar Roberto Benigni, mentre al fianco di Amadeus troveremo due volti ‘stranieri’, ovvero la conduttrice albanese Alketa Vejsiu e Georgina Rodriguez, fidanzata di Cristiano Ronaldo. Grande assente Fiorello, di ritorno domani e sabato, per la finalissima. Tiziano Ferro canterà per la prima volta in tv Amici per Errore, 4° singolo estratto dal suo disco Accetto Miracoli, svelato proprio questa mattina. Tutto tace su un eventuale duetto con Mika.

A seguire tutte le cover della serata serata, con annesso ordine d’uscita.

Ordine Uscita Big – 3a serata

Michele Zarrillo con Fausto Leali – Deborah (Fausto Leali – 1968)

Junior Cally con i Viito – Vado al massimo (Vasco Rossi – 1982)

Marco Masini con Arisa – Vacanze romane (Matia Bazar – 1983)

Riki con Ana Mena – L’edera (Nilla Pizzi – 1958)

Raphael Gualazzi con Simona Molinari – E se domani (Mina – 1964)

Anastasio con la Premiata Forneria Marconi – Spalle al muro (Renato Zero – 1991)

Levante con Francesca Michielin e Maria Antonietta – Si può dare di più (Umberto Tozzi, Gianni Morandi ed Enrico Ruggeri – 1987)

Alberto Urso con Ornella Vanoni – La voce del silenzio (Tony Del Monaco – 1968)

Elodie con Aeham Ahmad – Adesso tu (Eros Ramazzotti – 1986)

Rancore con Dardust e La Rappresentante di Lista – Luce (tramonti a nord est) (Elisa – 2001)

Pinguini Tattici Nucleari – Medley

Enrico Nigiotti con Simone Cristicchi – Ti regalerò una rosa (Simone Cristicchi – 2007)

Giordana Angi con i Solis String Quartet – La nevicata del ’56 (Mia Martini – 1990)

Le Vibrazioni con i Canova – Un’emozione da poco (Anna Oxa – 1978)

Diodato con Nina Zilli – 24 mila baci (Adriano Celentano – 1961)

Tosca con Silvia Pérez Cruz – Piazza Grande (Lucio Dalla – 1972)

Rita Pavone con Amedeo Minghi – 1950 (Amedeo Minghi – 1983)

Achille Lauro con Annalisa – Gli uomini non cambiano (Mia Martini – 1992)

Bugo e Morgan – Canzone per te (Sergio Endrigo – 1968)

Irene Grandi con Bobo Rondelli – La musica è finita (Ornella Vanoni – 1967)

Piero Pelù – Cuore matto (Little Tony – 1967)

Paolo Jannacci con Francesco Mandelli e Daniele Moretto – Se me lo dicevi prima (Enzo Jannacci – 1989)

Elettra Lamborghini con Myss Keta – Non succederà più (Claudia Mori – 1982)

Francesco Gabbani – L’italiano (Toto Cutugno – 1983)