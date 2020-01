Sanremo 2020, Loredana Bertè a gamba tesa sul caso ‘Junior Cally’

Loredana Bertè e l’appello ai giornalisti del Festival

La Bertè chiede ai giornalisti presenti in sala stampa, di escludere a priori e da ogni possibile candidatura per il Premio della Critica Mia Martini, qualsiasi artista che possa promuovere attraverso i testi ‘violenza fisica o verbale verso le donne o misogenia in genere’. Loredana Bertè velatamente si schiera contro Junior Cally, chiedendone la squalificazione dal Festival di Sanremo 2020. Secondo il suo punto di vista, non sarebbe giusto affidare una onorificenza del genere a cantanti che inviano un messaggio sbagliato attraverso i loro testi. ‘Mia sorella è stata vittima per anni di bullismo verbale e non credo che avrebbe mai voluto che il suo nome fosse associato a certi soggetti’.

Il testo del 2018 ‘Si chiama Gioia’ è stato ritenuto eticamente inaccettabile. Junior Cally in un’intervista pubblicata su Il Fatto Quotidiano, fa sapere quanto è dispiaciuto per tutto quello è accaduto, affermando: ‘non era mia intenzione ferire nessuno’. La critiche, ovviamente, si sono abbattute anche su Amadeus, l’unico che avrebbe dovuto valutare i testi in gara con più attenzione.