“Una campagna d’odio nei miei confronti”. A Sanremo è guerra tra Fiorello e Tiziano Ferro

A poche ore dalla quarta serata del Festival di Sanremo scoppia una polemica senza precedenti tra Fiorello e Tiziano Ferro. Da giorni i due co-conduttori si sono punzecchiati a vicenda, dopo alcuni malumori che il buon cantante di Latina aveva apostrofato sui social. Al grido #FiorelloStatteZitto, Tiziano Ferro si era lamentato delle performance oversize di Fiorello, le quali avevano rallentato e allungato il ritmo della kermesse, facendo calare il sipario su esibizioni e ospitate intorno alle due di notte. Una critica apparentemente lecita che Tiziano Ferro aveva esternato quasi inconsapevolmente. In appena 24 ore però, quell’hashtag è diventato virale e si è scatenata una lunga scia di critiche. Oggi, in conferenza stampa, Amadeus aveva messo a tacere tutte le illazioni, affermando che tra Fiorello e Tiziano non c’era nessun tipo di malumore. Ma quello che è avvenuto nelle ultime ore ha dell’incredibile.

La vicenda è stata scoperchiata in una delle diatribe pungenti di Selvaggia Lucarelli, e Fiorello ha risposto a quelle accuse attraverso un’intervista che è stata pubblicata da TPI e ripresa poi da diverse testate giornalistiche.

Tiziano Ferro un po’ di tempo fa ha detto in tv che le parole hanno un peso, ed è vero. Dopo che ha lanciato sul palco l’hashtag #fiorellostattezitto, ho ricevuto insulti tremendi per 24 ore. Tu lanci un hashtag dal palco di Sanremo e sai cosa scateni, come se poi fosse colpa mia se ci sono 50.000 ospiti e si fa tardi la sera. Noi parliamo tanto di cyberbullismo e non valutiamo le conseguenze? C’è un vigile che si è suicidato in questi giorni per gli attacchi sul web. Lui lancia un hashtag, lo immagina che i suoi fan lo seguiranno e mi insulteranno. Ha fatto una cosa grave. Ha lanciato una campagna d’odio nei miei confronti, questo devi dirlo, non puoi ignorarlo. Forse è sbagliato chiamare i giornalisti, io non la volevo questa polemica, non mi interessa, ma non posso passare per permaloso per questo, è una cosa troppo seria. Tiziano deve capire, deve crescere anche lui. Io sono stato male per gli insulti.

E a pensare che Tiziano Ferro, nella giornata di ieri, in una storia su instagram, aveva condiviso una lettera di scuse indirizzata proprio a Fiorello, sperando di poter mettere a tacere i pettegolezzi e le dicerie che hanno investito il Festival. Invece il comico, a quanto pare, non riesce proprio a perdonare ‘l’affronto’ e scatena una polemica ingiustificata e a tratti surrealista. Non resta che attendere il risvolto della questione.