Sex Education 2, il trailer italiano della nuova stagione

Tra i successi Netflix più inattesi ma meritati di questi ultimi anni troviamo sicuramente Sex Education, gioiello seriale britannico che il 17 gennaio tornerà sulla piattaforma streaming con una più che attesa seconda stagione, composta da otto episodi.

Creata da creata da Laurie Nunn, la serie ci presenta oggi il full trailer italiano, che torna ad abbracciare la comunità LGBT grazie al personaggio di Ncuti Gatwa, omosessuale dichiarato ammaliato da un nuovo arrivato. La serie, che è stata elogiata per aver prodotto una storia adulta con protagonisti adolescenti, intersezionali e multidimensionali, vede nuovamente in campo Gillian Anderson, ex volto di X Files qui negli abiti di una straordinaria sessuologa, mamma del timido Otis Thompson, vergine interpretato da Asa Butterfield sempre più cotto di Maeve, ‘amica’ per la pelle che ha nuovamente i lineamenti di Emma Mackey. Completano il cast il represso Adam Grof, Aimee-Lou Wood, Connor Swindells, Kedar Williams-Stirling, Tanya Reynolds, Patricia Allison e Alistair Petrie.

Si torna quindi tra i corridoi del liceo Moordale, attraversati da ormoni adolescenziali e soprattutto da una temuta epidemia di clamidia, che ribadirà l’urgenza di una più ficcante educazione sessuale scolastica.