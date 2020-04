Sex and the City, su Sky e Now Tv arrivano on demand tutte le stagioni della serie cult

In attesa di un terzo capitolo cinematografico che quasi certamente mai vedrà la luce, le ragazze di Sex and the City tornano d’attualità grazie Sky Box Sets e Now TV, che dall’8 maggio metteranno a disposizione on demand tutte e sei le acclamate stagioni della serie tv.

Ideata da Darren Star, già creatore di Beverly Hills 90210, e basata sul romanzo omonimo di Candace Bushnell, Sex and the City è andata avanti dal 1998 al 2004, con 94 episodi complessivi e un trionfo di pubblico e di critica senza precedenti. Oltre 50 candidature agli Emmy (7 quelli vinti) e 24 quelle ai Golden Globe (8 quelli vinti), ma soprattutto un autentico culto nato ai piedi di Carrie Bradshaw, Miranda Hobbes, Charlotte York e Samantha Jones, interpretate da Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon, Kristin Davis e Kim Cattrall. A completare il cast Chris Noth, mitologico Mr Big, eterno amore di Carrie, David Eigenberg e Evan Handler, Jason Lewis, con Willie Garson e Mario Cantone nei panni dei due amici gay della Bradshaw e di Charlotte, poi sposi nel secondo film uscito in sala nel 2010.

Tra le tantissime guest star si ricordano Bradley Cooper, Jon Bon Jovi, Alanis Morissette, Sarah Michelle Gellar, Carrie Fisher, Heidi Klum, David Duchovny e Geri Halliwell, in una serie comedy marchiata HBO che ha segnato un’epoca, perché mai fino a quel momento nessuno aveva osato tanto, parlando di sesso dal punto di vista femminile. Quinta protagonista indiscussa, se non attrice principale, New York, città tentacolare e sempre in movimento, con Manhattan cuore pulsante delle tante avventure sentimentali, professionali e sessuali delle 4 amiche. Con il tempo il rapporto tra le attrici si è logorato, a causa di un’antipatia mai rientrata tra la Cattrall e la Bradshaw, tanto da far finire in un cassetto i sogni di chiudere la trilogia cinematografica con un ultimo e conclusivo capitolo.