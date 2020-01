Shameless, nozze gay nel finale di stagione: Ian e Mickey sono (finalmente) sposi

Nell’episodio numero 12 trasmesso negli Usa domenica 26 Gennaio, si è celebrato un matrimonio gay molto atteso per i fan di Shameless. La serie tv in onda da dieci stagioni su Showtime Tv, e disponibile qui in Italia per i clienti di Amazon Prime Video, ha da sempre focalizzando l’attenzione su tematiche di interesse comune, raccontando storie di vita vissuta anche della comunità LGBT. In bilico tra satira e commedia, Shameless ad oggi è una serie cult a tutti gli effetti.

E per salutare i fan, in attesa della stagione finale prevista entro la fine dell’anno, i produttori della serie hanno preparato un episodio speciale che ha celebrato la serie e il successo ottenuto nel corso dell’ultima decade. Tutta la famiglia Gallagher, o almeno i componenti rimasti, si sono riuniti per il matrimonio tra Ian e Mickey. Coppia LGBT molto amata dal pubblico, nel corso della serie si sono persi e ritrovati un’infinità di volte per legarsi, ora, indissolubilmente. Ian è il fratello di mezzo della famiglia, spirito indomito e con diversi problemi di salute e con la legge da affrontare.