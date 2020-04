The L Word, tutte le stagioni su Sky e Now Tv per il lancio del revival The L Word: Generation Q

Non solo Sex and The City. 24 ore prima, il 7 maggio, su Sky Box Sets e Now TV arrivano infatti anche tutte e sei le stagioni di The L Word, serie cult per la comunità lesbica. Creata da Ilene Chaiken e trasmessa dal 2004 al 2009 su Showtime, The L Word raccontava un mondo tanto complesso e ramificato, quello delle donne, a tal punto da risultare fuorviante e semplicistico se diviso in lesbo ed etero. Protagoniste della serie originale la “femmina alfa” Bette (Jennifer Beals), la compagna fedele Tina (Laurel Holloman), la sciupafemmine Shane (Katherine Moennig), l’eterosessuale che scopre la propria omosessualità in età adulta Jennifer “Jenny” Schecter (Mia Kirshner), la sportiva professionista che ha paura di rivelarsi, Dana (Erin Daniels), e la giornalista bisessuale Alice (Leisha Hailey).

4 giorni dopo i 70 episodi ritrovati tutti insieme, sempre su Sky arriva The L Word: Generation Q, serie revival che 10 anni dopo riprende a raccontare le vicende interrotte nel 2009. Ritroviamo così Bette Porter (Jennifer Beals) in corsa per diventare il nuovo sindaco di Los Angeles, Shane (Katherine Moennig) che fa ancora la parrucchiera e Alice (Lesiha Hailey) alle prese con il suo nuovo talk show.

Otto puntate che avranno un seguito, perché Showtime ha rinnovato The L Word: Generation Q per una seconda stagione.