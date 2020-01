The New Pope, Sharon Stone al Papa John Malkovich: “Quando eliminerete l’inutile tabù dei matrimoni gay?” – video

Non sono venuta qui solo per umana curiosità, ma per chiederle un impegno. I matrimoni omosessuali. Quand’è che questo inutile tabù verrà eliminato?

Questa la domanda clou che Sharon Stone, diva hollywoodiana nonché guest star di The New Pope, serie Sky di Paolo Sorrentino, pone al papa Giovanni Paolo III, interpretato da John Malkovich, in uno dei due puntatoni che andranno in onda questa sera, su Sky Atlantic, alle 21:15 e in streaming su NOW TV. Il Papa di Malkovich è infatti un grande fan di Marilyn Manson, a sua volta guest star in un altro episodio, e della Stone, alla quale chiede di non accavallare le gambe, in modo da non turbare i prelati presenti. Ma l’attrice, che ha un QI straordinario, spiazza il pontefice, pronto comunque nella replica.

“Quando la Chiesa avrà un Papa rivoluzionario, risoluto e coraggioso, e io non possiedo nessuna di queste prerogative. Nonostante l’omosessualità non sia di per sè un peccato, gli atti sessuali al di fuori del matrimonio lo sono. Secondo la Bibbia l’unione sessuale deve essere solo a scopo ricreativo, deve avvenire solo tra un uomo e una donna“, risponde Papa Malkovich. “Ma la Bibbia non si può aggiornare”, insiste la Stone. “Non è un iPhone, tutto quello che si può aggiornare finisce prima o poi nella spazzatura, per essere rimpiazzato da un modello più costoso. La Bibbia esiste invece da moltissimo tempo“, continua il pontefice sorrentiniano, all’interno di una seconda stagione estremamente legata alla sessualità all’interno del Vaticano, tra suore incinte e vescovi segretamente omosessuali.