Un Giorno in Pretura diventa telenovela firmata John Waters grazie a Gina Lollobrigida

Una telenovela sudamericana di indubbia curiosità, se non fosse per una quantità indefinita di affetti sgretolati. Insieme dal 2004 (ma lui sostiene dalla fine degli anni ’90), la Lollobrigida e Rigau si sarebbero dovuti sposare nel 2006, quando l’attrice cambiò idea. Poi nel 2010, a suo dire, l’uomo le fece firmare una procura falsa, per poterla sposare in Spagna, sostituendola con una sua complice, una figurante. Ed è qui che la denuncia diventa pubblica. La Lollobrigida e Rigau si accusano dai salotti televisivi, italiani e non, fino all’arrivo del processo, che ha visto Rigau assolto dal reato di truffa, perché il matrimonio celebrato in Spagna, seppur ritenuto valido, aveva valore canonico e non civile. Quindi l’imprenditore non avrebbe mai ricavato alcun vantaggio dalle nozze. Ma sui titoli di coda ecco arrivare l’ennesimo colpo di scena, perché addirittura il Papa è dovuto intervenire, nel 2019, sciogliendo il matrimonio del misfatto tramite Sacra Rota.

Come detto, un’incredibile storia vera, ricca di misteri, bugie, rancori, amori svaniti e rapporti mai del tutto svelati. “A quasi 93 anni, Gina Lollobrigida è di nuovo una donna bella, ricca e libera. Ma l’attrice ha chiesto di far sapere che lei non si è mai, e sottolinea mai, sposata con Francisco Rigau Rafols“. Titoli di coda, fin.