Vieni da Me, Povia: “Mi piace fare le pulizie, sono un gay mancato” – furia Caterina Balivo, il video

Per quale motivo la Rai continui ad invitare Povia, dando spazio ad un conclamato omofobo che negli ultimi anni è finito sulle pagine dei giornali unicamente grazie a terribili polemiche, non è chiaro, ma oggi pomeriggio l’episodio si è ripetuto. Caterina Balivo si è collegata con casa di Povia nel corso di Vieni da Me, ripartito solo due giorni fa dopo il lockdown televisivo. E lui, l’ex vincitore di Sanremo, ha immediatamente aizzato i social con un’uscita indecente.

Mi piace fare le pulizie. Pulisco, tolgo la polvere, prendo lo straccio, sono fissato, sono un gay mancato.

E il cliché anni ’70 dell’omosessuale con il piumino e il grembiulino che spolvera i mobili è presto servito. Come se in casa solo la donna, angelo del focolare, fosse autorizzata a pulire, mentre l’uomo beve birra e divora carne sul divano e la clava al suo fianco. Su Twitter sono piovuti decine e decine di commenti indignati, tanto da costringere la Balivo, poco dopo, a prenderne le distanze: “Cosa ha detto? Scusa ma hai detto una cretinata, Povia. Cretinata è la parola più televisiva che si possa dire, perché se fossi a casa ti direi tutt’altro. È una battuta che non fa ridere nessuno, fa solo arrabbiare. Se lo dicessi davanti a tua figlia, lei ti direbbe “papà ma dove vivi?”. Stiamo arrivando da un periodo difficile per l’Italia e per il mondo. Io non vorrei arrabbiarmi più di quanto lo sono, con Giuseppe, comunque è un ospite e vorrei concludere l’intervista con un sorriso“.