Visible: Out On Television, una docu-serie LGBT per Apple Tv +

La neonata Apple Tv +, subito candidata ai Golden Globe grazie alla trascinante serie The Morning Show, ha annunciato l’imminente arrivo di una docu-serie a tinte LGBT dal titolo Visible: Out On Television.

Un progetto firmato dai cineasti nominati ai premi Emmy Ryan White e Jessica Hargrave, e dai produttori esecutivi Wanda Sykes e Wilson Cruz. “Visible: Out on Television” indagherà sull’importanza della TV come mezzo di comunicazione intimo che ha plasmato la coscienza americana e sull‘influenza del movimento LGBTQ sulla televisione.

Questo documentario in cinque parti abbinerà immagini di repertorio a interviste a protagonisti del movimento e del piccolo schermo, con le voci di Janet Mock, Margaret Cho, Asia Kate Dillon, Neil Patrick Harris e Lena Waithe a narrarlo. Ogni episodio di un’ora esplorerà temi come l’invisibilità, l’omofobia, l’evoluzione dei personaggi LGBTQ e il coming out nel settore televisivo. Visible: Out on Television sarà in onda su Apple Tv + dal 14 febbraio 2020.