Vivi e Lascia Vivere, il lungo bacio tra Giovanni e Luca

L’avevamo polemicamente predetto, sette giorni fa, e puntualmente si è verificato. Vivi e Lascia Vivere, prima fiction tv di Pappi Corsicato, ha preso la strada dell’inclusione LGBT grazie al giovane Giovanni, figlio di Laura Ruggero, mamma coraggio interpretata da Elena Sofia Ricci.

Nell’ultima puntata andata in onda ieri sera, Giovanni, una volta fatto sesso con la collega/compagna di nuoto sincronizzato, non riesce più a trattenersi e bacia in bocca il fratello di lei, Luca, gay dichiarato e fidanzato. Un lungo bacio quello diretto dal regista de I Buchi Neri, a dir poco inedito per la prima serata Rai, che avrà inevitabili conseguenze con le prossime ultime 4 puntate e nella seconda stagione della serie, praticamente certa visti gli ottimi ascolti.

Anche perché Luca, interpretato da Matteo Oscar Giuggioli, si è sentito in colpa per aver appena baciato l’apparente fidanzato della sorella, mentre lo stesso Giovanni (Giampiero De Concilio) fatica ancora ad accettare il proprio orientamento sessuale, tacendolo prima a sè stesso e poi agli altri. Carne al fuoco per uno sviluppo importante ce n’è, nella speranza che Corsicato e gli sceneggiatori evitino di cavalcare ancora una volta discutibili cliché, che hanno visto un aitante 20enne capitano di pallanuoto abbandonare i rudi compagni di squadra per darsi all’elegante nuoto sincronizzato, sport solitamente associato alle donne, prima di scoprire finalmente il proprio reale io.