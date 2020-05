Vivi e lascia Vivere, Giampiero De Concilio e il bacio gay: “Non si grida più allo scandalo, l’amore è uguale per tutti”

Tra le serie tv di maggior successo degli ultimi mesi spicca sicuramente Vivi e lascia Vivere, primo atteso progetto televisivo di Pappi Corsicato, anche ieri andato incontro ad un boom Auditel: oltre 6 milioni di telespettatori, a certificare un prodotto che è piaciuto al pubblico Rai, tanto dall’essersi garantito una seconda stagione.

In Vivi e lascia Vivere, come già scritto settimane or sono, il figlio della protagonista Elena Sofia Ricci, interpretato da Giampiero De Concilio, scopre la propria omosessualità grazie al fratello della propria fidanzata, gay dichiarato. Dopo l’intenso e improvviso bacio della scorsa settimana, i due hanno bissato nella puntata di ieri, che si è conclusa con un comint out obbligato e un drammatico colpo di scena. Proprio il 21enne napoletano Giampiero, intervistato da Andrea Conti per IlFattoQuotidiano, è rimasto piacevolmente colpito dal fatto che quel lungo bacio tra due ragazzi in prime time Rai non abbia finalmente suscitato polemiche.

Non si grida più allo scandalo. Sono cambiate molte cose dall’altro famoso bacio gay di ‘Un medico in famiglia’ nel 2016. La società in Italia si è evoluta, anche velocemente. Finalmente credo sia assodato il concetto sacrosanto che l’amore è uguale per tutti. Credo anche che il regista Pappi Corsicato abbia con maestria girato la scena del nostro bacio, dando alla scena una delicatezza e una eleganza estetica rara. Un bacio sospeso nel tempo. Credo che quella scena sarebbe potuta arrivare nella sceneggiatura anche prima o in un altro momento. In quel preciso istante, Giovanni si trova con la sua ragazza vicino, ma decide di baciare suo fratello. Questa dinamica – anche se può apparire contorta – ha dato più valore a quel gesto.

Più che contorta, la dinamica a molti è apparsa forzatamente legata ad alcuni step da tv pubblica quasi obbligati (l’abbandono della rude pallanuoto per il delicato nuoto sincronizzato, lo stare prima con una donna anche se attratto dai ragazzi), per un bacio che al giovane e lanciato Giampiero non ha suscitato alcun tipo di imbarazzo: “Alla fine era un movimento meccanico. Pappi Corsicato ha fatto tutto il resto, regalando una magia speciale al bacio“. Giovedì prossimo, ultime due puntate di stagione.