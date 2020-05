Vivi e lascia Vivere, cliché sportivi con vista su un rassicurante coming out da vecchia Rai

Si percepisce un vago interesse. Dopo cinque episodi in cui mai Giovanni aveva fatto intuire un’ipotetica attrazione per i ragazzi, si smuove qualcosa. Nella scena successiva, però, qualcosa cambia, perché Giovanni fa sesso con la ragazza che lo ha iniziato al nuoto sincronizzato, sul divano di casa della giovane. Concluso il tutto va in bagno, in mutande, e qui trova il fratello maggiore di lei, appena uscito dalla doccia, nudo. Neanche a dirlo, è lo stesso ragazzo con cui si era scontrato in discoteca. Quando si dice la casualità. Anche in questo caso Giovanni rimane imbambolato, visibilmente affascinato, tanto da fissare il pene del ragazzo, costretto a coprirsi con l’asciugamano dall’imbarazzo. I due per un attimo si ritrovano faccia a faccia, sulla porta del bagno, mezzi nudi e a pochi centimetri l’uno dall’altro, prima di salutarsi definitivamente.

Tutto questo si è verificato nel corso della sesta puntata andata in onda ieri sera, con annesse perplessità legate alla caterva di luoghi comuni cavalcati nel rappresentare l’accettazione di sè di un adolescente, aderente e rassicurante ad un certo stereotipo sportivo. Vero è che la fiction non è ancora conclusa, ma prevedere un coming out da parte di Giovanni da qui all’ultima puntata è cosa alquanto scontata (in caso contrario, alzo le mani e chiedo umilmente perdono).