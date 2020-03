Will and Grace, ecco quando andrà in onda l’ultimissima puntata della serie

La NBC ha finalmente ufficializzato la data di messa in onda dell’ultima storica puntata di Will and Grace. La puntata evento andrà in onda giovedì 23 aprile, alle 21:00. Una retrospettiva di mezz’ora precederà l’episodio finale, con Eric McCormack a presentarlo. La retrospettiva riguarderà l’intera serie nata nel 1998 grazie a David Kohan e Max Mutchnick, e includerà reazioni varie dei fan e di alcune celebrità, su come Will and Grace abbia influito sulle loro vite, cosa abbia significato. Lo speciale ripercorrerà tutte le guest star viste in 11 stagioni e i momenti storici della sit-com, incluso il primo bacio gay mai visto sulla NBC. Ospiti speciali Elton John e Norman Lear.

It’s Time, il titolo del 246esimo e ultimo episodio. Questa la sinossi ufficiale: “Will (McCormack) è determinato a non ricordare la sua vita trascorsa in città o il suo ex, McCoy (Matt Bomer). Grace (Debra Messing), sul punto di partorire, continua ad avere falsi allarmi legati al travaglio. Karen (Megan Mullally) va in cima alla Statua della Libertà per ottenere il divorzio dal suo ex marito. Il principale sogno di Jack (Sean Hayes), infine, ovvero fare un inchino su un vero palco di Broadway, si fa sempre più concreta possibilità”. Guest star del puntatone, Minnie Driver e Brian Jordan Alvarez.