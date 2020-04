Will and Grace, domani l’ultimissima storica puntata – lo spot ufficiale

Il 246 episodio, il 18esimo dell’undicesima stagione, ma soprattutto l’ultimissimo della storia. Will and Grace andrà domani sera in onda negli Usa con l’ultima puntata di sempre, It’s Time il titolo, trainata dal primo spot social ufficiale. Mezz’ora di puntata, accompagnata da mezz’ora di special.

Un ultimo episodio girato a fine dicembre, e proprio per questo motivo sfuggito allo stop imposto dall’isolamento da Coronavirus, con Eric McCormack, Debra Messing, Sean Hayes e Megan Mullally per l’ultima volta insieme sul set. Il 21 settembre del 1998 la primissima puntata di una sit-com all’epoca rifiutata da tanti, autentica scommessa vinta e in grado di cambiare per sempre la serialità televisiva in ambito LGBT. Nulla è più stato come prima, dopo l’avvento di Will and Grace. Il 18 maggio del 2006 l’ultima doppia puntata prima della successiva reunion, all’epoca vista addirittura da 18.43 milioni di telespettatori. Un’enormità oggi irripetibile per qualsiasi prodotto tv.

Nel 2017, a furor di popolo, il ritorno a grande richiesta da parte del pubblico, con gli autori costretti a cancellare quanto accaduto proprio in quella doppia ultima puntata del 2006 (i figli dei due protagonisti spazzati via con il debole escamotage di un sogno). Oggi, invece, Will e Grace sono vicinissimi dal diventare (di nuovo) genitori, mentre Karen divorzia definitivamente dall’amato Stanley e Jack arriva finalmente a Broadway.