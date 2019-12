Will and Grace, girata l’ultimissima puntata: addio alla sit-com che ha rivoluzionato la tv

Dirsi addio dopo 246 episodi e 21 anni. Will & Grace, celebre sit-com creata da David Kohan e Max Mutchnick, ha ufficialmente chiuso i battenti, con la 18esima e ultima puntata dell’undicesima e utima stagione girata nella giornata di ieri.

Un’esperienza straordinaria, epocale, per la piccola tv. Perché quando Will and Grace sbarcò sulla NBC, nel lontano 1998, l’omosessualità era di fatto taciuta, evitata, nascosta dai grandi network. Quasi non esisteva, non se ne parlava. Kohan e Mutchnick diedero vita a quattro personaggi che hanno saputo resistere nel tempo, tanto da tornare a furor di popolo nel 2017, ovvero 11 anni dopo l’ottava e ultima stagione. Will Truman, Grace Adler, Jack McFarland e Karen Walker, ovvero Eric McCormack, Debra Messing, Sean Hayes e Megan Mullally, hanno educato il mondo attraverso la forza del sorriso.

84 nomination agli Emmy Award, 21 nomination agli Screen Actors Guild Award, 29 nomination ai Golden Globe. La lunga storia di Will and Grace è stata acclamata e vincente, con la sesta puntata della nuova stagione in arrivo il prossimo 9 gennaio 2020, dopo un break autunnale durato due mesi (in Italia, la stagione andrà in onda su Premium Stories). Poi si correrà spediti verso il 18esimo e ultimo episodio, che immaginiamo finirà per commuoverci tutti, con Grace Adler incinta e Will Truman più che papabile papà adottivo. Un solo apparente salto carpiato rispetto a quanto accaduto nel 2006, con il malinconico primo finale, che li vide diventare genitori, ma dopo aver infranto una storica amicizia. Un finale ora riscritto, per l’ultimissima volta.