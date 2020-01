Will and Grace, presidente NBC: “Aspettatevi un finale epico”

Paul Telegdy, presidente NBC, ha negato i rumor che vorrebbero Will & Grace arrivare ad una conclusione, al termine di quest’undicesima e ultima stagione, causa attriti tra i suoi protagonisti.

L’anno scorso si sono diffuse voci sul fatto che Debra Messing (Grace) e Megan Mullally (Karen) avessero pesantemente discusso. Non a caso le due hanno smesso di seguirsi sui social media, non si taggano mai nelle foto di ‘gruppoo’ dal set e raramente sono state viste insieme. L’ottobre scorso era stato riferito che la Mullally si fosse presa un misterioso congedo dalla serie, non prendendo parte a due episodi. Evento mai accaduto prima.

Ebbene Telegdy, interrogato sull’argomento da TvLine, ha così risposto.

Alcune cose finiscono in modo naturale. I due creatori della serie Max Mutchnick e David Kohan hanno raccontato la storia che volevano raccontare. Aspettate il finale. È epico. Collegherà così tanti fili.

Lo scorso anno anche Eric McCormack (Will) negò attriti tra Debra e Megan, via UsWeekly: “Tutto questo è folle, una pazzia. Penso che la gente si sia preoccupata troppo del nulla“. L’undicesima stagione di Will and Grace, che ha accolto guest star come Gus Kenworthy, Matt Bomer, Patton Oswalt, Chris Parnell, Joel McHale, Ryan Phillippe, Billie Lourd, Vanessa Bayer, Aileen Quinn e Demi Lovato, andrà in onda in italiano dal 28 marzo 2020 su Premium Stories (disponibile sulle piattaforme Sky Italia e Infinity).