Eastsiders, storica nomination agli Emmy per la drag Willam Belli

37enne attore americano nonché drag queen esplosa nel 2012 grazie alla sua partecipazione alla quarta stagione di RuPaul’s Drag Race, Willam Belli ha appena riscritto la storia degli Emmy Awards, premi Oscar della tv a stelle e strisce.

Belli è infatti diventato il primo attore drag a strappare una nomination recitativa nella Storia del premio. William è riuscito nell’impresa grazie ai Daytime Emmy Awards, riconoscimenti indirizzati alla programmazione televisiva diurna americana, con EastSiders, serie a tinte LGBT che in Italia è disponibile su Netflix e che lo vede interpretare Douglas/Gomorra Rayon. Belli è stato nominato come miglior attore non protagonista in una serie drammatica digitale, e dovrà vedersela con il collega di set Leith M. Burke, con Tristan Rogers di Studio City, Lenny Wolpe di After Forever e Grogory Zarian di Venice. Negli ultimi 5 anni RuPaul ha vinto ben 6 Emmy Awards, ma mai in campo recitativo. L’allieva supererà la maestra?

William è apparso anche in A Star Is Born con Lady Gaga e Bradley Cooper, interpretando Emerald, mentre nelle ultime settimane è sbarcato su Quibi con un suo talk show incentrato sulla moda. La serata di premiazione andrà in onda sull’emittente televisiva CBS il prossimo 26 giugno.