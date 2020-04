A Secret Love, arriva su Netflix il doc che racconta 65 anni d’amore tra due donne

Due vite. 65 anni. Un segreto. Il 29 aprile prossimo arriva su Netflix “A Secret Love“, documentario prodotto da Ryan Murphy, Alexa L. Fogel e Brendan Mason. Protagoniste due donne che si sono segretamente amate per una vita intera. Terry Donahue e Pat Henschel, insieme per oltre 65 anni, mantenendo il loro rapporto taciuto per la maggior parte del tempo.

Il documentario – diretto dal pronipote di Donahue, Christopher Bolan – è stato girato dal 2013 al 2018, prima che Donahue morisse l’anno scorso, all’età di 93 anni. La Donahue faceva parte della lega di baseball femminile che ispirò il film Ragazze Vincenti, nel 1992, con Madonna e Geena Devis, mentre la Henschel viaggiava con la squadra per vederle giocare, con gli uomini al fronte per la Seconda Guerra Mondiale.

Nel primo trailer ufficiale vediamo la coppia far visita ad una casa di riposo, con un dipendente che dice: “Non abbiamo mai avuto coppie dello stesso sesso“. E a questo punto la Henschel risponde: “Se ci fossero, sarebbero accettate? Perché noi siamo una coppia”. Un intervistato poi rivela: “Sono stati nella mia vita dal primo giorno, e sono sempre stati la zia Terry e la zia Pat. Non sapevo che fossero lesbiche fino a circa tre anni fa”.