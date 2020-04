Circus of Books, arriva su Netflix il doc sullo storico pornoshop LGBT di Los Angeles – il trailer

Arriverà su Netflix il 22 aprile prossimo Circus of Books, documentario prodotto da Ryan Murphy che andrà a raccontare un pezzo di storia LGBT di Hollywood.

Per quasi quarant’anni i tranquilli Karen e Barry Mason hanno infatti gestito Circus of Books, pornoshop di Los Angeles diventato punto di riferimento per la scena LGBT della città. A raccontare la loro incredibile storia Rachel Mason, figlia di Karen e Barry che a lungo hanno provato a mantenere segreto il loro business, tanto in famiglia quanto tra gli amici. Per chi non li conoscesse, e non solo, non era nient’altro che una libreria. Entrando, ci si ritrovava in un universo parallelo, nel paradiso del porno omosessuale. Per tre decenni Circus of Books è stato il più grande distributore di porno gay d’America. Purtroppo il negozio ha ceduto all’avvento del web, e del porno on line, chiudendo nel 2019.

Attraverso le parole, i filmati e le foto storiche di questa famiglia, Circus of Books andrà a mostrare i non pochi progressi del movimento LGBTQ di LA nel coso degli anni, compreso il drammatico avvento dell’AIDS a inizio anni ’80 che falcidiò la comunità, nonché il passaggio al digitale che ha segnato la fine di un’era per le librerie, i sexy shop e l’industria cinematografica per adulti.