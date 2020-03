Elite 3, il trailer italiano della serie Netflix

Dove eravamo rimasti? Undici giorni ancora e tornerà su Netflix Elite, tra le serie più amate d’Italia.

Produzione spagnola arrivata alla sua terza stagione, Elite ci riporta tra le ricche mura del Las Encinas, con i suoi studenti che desiderano solo tornare alla normalità. Ma un evento imprevisto, l’ennesimo, li costringe a fare delle scelte che cambieranno le loro vite per sempre.

Con i suoi giovani dichiaratamente gay e bisessuali, Elite ha presto calamitato l’attenzione della comunità LGBT, incrociando sapientemente trame alla How to Get Away with Murder. Nuovamente presenti nel cast Ander (Arón Piper) e Omar (Omar Shana), che tornano a scambiarsi un bel bacio nel primo trailer italiano, e l’altra coppia LGBT composta da Lucrecia (Danna Paola) e Carla (Ester Expósito), in una terza stagione che si conferma ad alto tasso erotico, con tanto di menage-a-trois.

Dal 13 marzo, nuovamente su Netflix.