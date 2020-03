Giovanna Vivinnetto racconta la sua storia di transizione a Vieni da Me: indecenti attacchi da Forza Italia

Scuse per aver raccontato una storia, scuse per aver eventualmente educato adolescenti di qualsiasi alle realtà della vita. Critiche sono arrivate anche dal senatore azzurro Lucio Malan:”È del tutto inaccettabile che una trasmissione della Rai tratti per venti minuti del cambiamento di sesso, con toni sostanzialmente celebrativi. L’ospite di oggi può farsi chiamare e vestirsi come vuole, ma in ogni cellula del suo corpo c’è scritto xy, cioè sesso maschile“.

Immediata e durissima la replica di Vladimir Luxuria: “Non esiste un virus della transessualità che si trasmette attraverso lo schermo o attraverso l’informazione, soprattutto quando viene fatta in maniera chiara e pulita, senza morbosità. Giovanna Vivinetto è un’esperta di letteratura, scrive poesie, e potrebbe insegnare a queste menti così grigie e impolverate ad aprirsi di più alla comprensione, al diverso da te. E spesso la poesia ci riesce“. Altrettanto diretta l’europarlamentare Pd Pina Picierno. “Faccio notare a tutti i zelanti commentatori del palinsesto Rai che la transessualità è una condizione e non qualcosa da nascondere, quasi fosse un peccato. Da nascondere non c’è proprio nulla e in un momento così drammatico tutti i giornalisti, gli autori, i macchinisti, i redattori, i direttori, i conduttori continuano a lavorare senza sosta per informarci e intrattenerci. Dovremmo essere orgogliosi di questa Rai che non ha nulla di cui scusarsi. E che, semmai, dovremmo sostenere e ringraziare!“.