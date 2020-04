Hollywood di Ryan Murphy, primo trailer sottotitolato in italiano della nuova serie Netflix

E se potessi riscrivere la storia? Con questo quesito Netflix ha lanciato il primo trailer della nuova miniserie di Ryan Murphy e Ian Brennan, in arrivo il 1° maggio. Hollywood il titolo, che vede sul set David Corenswe, Darren Criss, Jeremy Pope, Laura Harrier, Samara Weaving, Dylan McDermott, Holland Taylor nei panni di Ellen Kincaid, Patti LuPone, Jim Parsons negli abiti di Henry Willson, Jake Picking in quelli di Rock Hudson, Joe Mantello, Queen Latifah e Maude Apatow.

Hollywood segue un gruppo di aspiranti attori e registi nei primi anni ’50 di Hollywood, tra razzismo e omofobia, passione e non poco glamour. Tutti e 7 gli episodi, ovviamente, saranno on line il primo maggio, anche se in Italia solo con i sottotitoli, a causa del Covid-19 che ha fermato tutti i doppiatori del Paese. L’ispirazione per Hollywood è arrivata a Murphy dopo aver cenato con Darren Criss, ormai suo attore feticcio dopo averlo lanciato con Glee e fatto esplodere grazie ad American Crime Story.

Murphy non ha mai negato la propria passione per la Hollywood dei tempi d’oro, in qualche modo già toccata con mano grazie a Feud, mini-serie sulla rivalità tra Bette Davis e Joan Crawford, partendo da tre monoliti della sua adolescenza: Rock Hudson, Anna May Wong e Hattie McDaniel.