Le Sardine nel serale di Amici 2020 contro l’omofobia e la politica dell’intolleranza

Il serale di Amici 2020 si apre con un bellissimo intervento dei rappresentanti del Movimento delle Sardine. Ospiti d’eccezione della prima puntata del reality condotto da Maria De Filippi, Mattia Santori, Jasmine Cristallo e Lorenzo Dannoli, hanno impartito ai dieci concorrenti in corso per titolo di Amici, una lezione sull’importanza di accettarsi, di amarsi e di rispettare il “diverso”.

La prima a intervenire è stata Jasmine Cristallo

Non mi sarei mai aspettata di ritrovarmi un giorno in questo programma: non so ballare e al massimo ho cantato al karaoke . Parlare davanti ad un pubblico mi fa sempre moltissima paura e per essere qui stasera sono stata costretta a scendere a compromessi con lei: la paura. Io non ho ceduto alla sue pressioni ma la paura é sempre qui salda accanto a me . La paura è un’emozione potentissima e se scatta difronte ad un pericolo reale ci salva la vita, ma se scatta difronte ad un pericolo immaginario può renderti prigionieri. Cavalcare la paura istigando all’odio, produce ostilità, violenza, intolleranza. L’unica cosa che possiamo fare è reagire e dire basta! Basta paura! Pratichiamo la bellezza. Ovunque. Basta volerlo.

E in un impeto di emozione ha continuato Lorenzo Donnoli.

Non è così facile riconoscere il bello in se stessi. Se poi sei un ragazzo autistico che pensa alla Luna e anche omosessuale è un bel casino, allora ci vuole coraggio. Ho avuto paura di essere me stesso. Mi è capitato di aver pensato una cazzata: che fosse meglio morire invece che vivere come pensavo mi volessero gli altri. E invece no… È una figata essere se stessi!! In un mondo in cui una ragazza che vive la mia stessa condizione, come Greta, e che ci allarma su un qualcosa che tocca tutti noi viene sbeffeggiata. E io posso rischiare di nuovo di tornare a casa preso a bottigliate. Mentre un bimbo muore in fondo al mare con la sua Pagella cucita addosso NOI non possiamo restare immobili. Cambiare noi stessi è gratis. Salviamoci con la cultura e l’amore.