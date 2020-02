Making The Cut con Heidi Klum, arriva la competizione di moda tra stilisti e imprenditori – trailer e concorrenti

La serie Amazon Original Making The Cut, presentata da Heidi Klum & Tim Gunn, debutterà su Prime Video Venerdì 27 Marzo 2020. La competizione di moda in 10 episodi porterà in gara 12 diversi talenti tra stilisti e imprenditori, con due episodi rilasciati su base settimanale per terminare con la grande finale il 24 aprile 2020.

Making The Cut è la prima serie a poter essere immediatamente acquistabile: i look vincitori di ogni episodio saranno disponibili per l’acquisto in edizione limitata esclusivamente su Amazon nella sezione “Making The Cut”. Per la durata della stagione chi non riuscirà a farcela verrà immediatamente eliminato, mentre il vincitore dell’episodio finale riceverà un milione di dollari da investire nel proprio brand e l’opportunità di creare una linea esclusiva che sarà acquistabile su Amazon.

I 12 designer partecipanti a Making the Cut visiteranno tre tra le principali capitali della moda nel mondo – New York, Parigi e Toyko – e affronteranno sfide e compiti che metteranno alla prova non solo le loro abilità stilistiche, ma anche la loro capacità di gestire i vari aspetti di un’azienda. A giudicare i loro look e le loro abilità imprenditoriali saranno alcuni tra i nomi più influenti del mondo della moda tra cui Naomi Campbell, Nicole Richie, Joseph Altuzarra, Carine Roitfeld e Chiara Ferragni. Produttori esecutivi della serie sono Sara Rea, Page Feldman, Heidi Klum, Tim Gunn e Jennifer Love, la serie è diretta da Ramy Romany ed è prodotta da Amazon Studios e SKR Productions.

I 12 stilisti in gara

Sander Bos, 24, Hasselt, Belgium: Con i suoi look avanguardistici, Bos è un giovane stilista che gestisce una linea di abbigliamento sua omonima. Cresciuto in una piccola città del Belgio si è diplomato alla i Royal Academy of Fine Arts di Anversa ed è motivato a lasciare un segno a livello globale.