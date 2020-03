80 anni di Mina, tanti auguri all’Icona delle icone

In 60 anni di musica Mina ha inciso più di 1.500 brani, spaziando tra neomelodico, Bossa Nova, musica classica, jazz, blues, tango, con quella voce ha cantato praticamente tutto, continuando fortunatamente ad incidere anche dopo il rumoroso addio alle scene. Mina si è imposta l’autoquarantena, vivendo nell’ombra, senza però mai smettere di abbagliarci tutti grazie alla sua unicità, al suo inimitabile timbro, alla sua eleganza, intelligenza, al suo stile, al suo mito, semplicemente irreplicabile in anni come questi, in cui apparire è diventato tutto. Ai tempi dei social eternamente connessi se non appari non esisti ma non per Mina, che esiste, eccome se esiste, anche nella sua totale assenza mediatica, che fa ancor più rumore di qualsiasi presenza.

La comunità LGBT, da sempre, la venera. Perché Mina ha infranto muri, riscritto musica e costumi dell’Italia del dopoguerra, con palcoscenici per la prima volta dominati, riempiti, travolti, con look inimmaginabili per l’Italia che venerava Nilla Pizzi, acconciature e trucchi da regina teatrale, e copertine dei dischi che hanno fatto epoca. Mina è stata barbuta e oliato palestrato, cancellando con ampio anticipo qualsiasi concetto di identità sessuale, grazie alle sue continue e fantastiche metamorfosi, Mina è stata donna tutta d’un pezzo, perennemente libera, con due figli nati da due uonini diversi, Corrado Pani e Virgilio Crocco. Il primo era addirittura sposato con un’altra donna, quando la Mazzini rimase incinta. Scandalo per l’epoca, cacciata dalla tv e attaccata dal Vaticano ma lei tenne duro, in anni in cui il divorzio neanche esisteva. Inseguita dai paparazzi, sbattuta in prima pagina una settimana sì e l’altra pure, criticata dalla Chiesa. Una ribelle, un’anticonformista, un’antidiva nata diva, un’opera d’arte pop vivente, ridipinta 10, 100, 1000 volte, che è fuggita dalle milleluci del varietà per trovare la pace, la serenità, il silenzio, probabilmente la solitudine. Definirla semplicemente ‘cantante’ sarebbe riduttivo, perché Anna Maria Mazzini è stata una colonna del secondo novecento italiano, la più grande tra i grandi, l’ineguagliabile Mina, ora fantastica 80enne.