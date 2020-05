“Non ho mai”, la nuova deliziosa serie Netflix che rimarca l’importanza della diversità e dell’accettazione di sè

È arrivata su Netflix senza troppa pubblicità, tra un Summertime e uno SKAM Italia 4, eppure Never Have I Ever, diventata “Non ho mai…” per il mercato italiano, è indubbiamente la serie teen del momento. L’unica degna erede di Sex Education, scritta da Lang Fisher e Mindy Kaling, volto celebre di The Office.

Acclamata dalla critica USA, Never Have I Ever è un vero gioiello adolescenziale, un coming-of-age in salsa comedy ambientato a Los Angeles, all’ombra dell’insegna Hollywood, ma all’interno di un nucleo familiare indiano. La giovanissima Devi Vishwakumar, rimasta paralizzata per pochi mesi dopo lo choc della morte del padre, vuole infatti cambiare il suo status sociale, ma gli amici, le famiglia e i sentimenti non le renderanno le cose facili. Colpa, si fa per dire, di una mamma fortemente legata alla tradizione indù, ad una bellissima cugina che sembra uscita da un film romantico di Bollywood, dell’arcinemico secchione e della sua prima vera cotta nei confronti del ragazzo più sexy della California, con cui sogna ardentemente di fare sesso. Al suo fianco le uniche amiche, due nerd conclamate, una delle quali aspirante attrice e l’altra ossessionata dai robot.

Cosa più unica che rara vista la qualità media della serialità odierna, Non ho mai… fa morir dal ridere. È irriverente, citazionista, surreale, abbondantemente esilarante. Devi Vishwakumar, interpretata dalla bravissima Maitreyi Ramakrishnan, è goffa e si vede brutta, ed è chiamata ad elaborare un lutto mai del tutto superato. La morte improvvisa del padre. Narrato dal vero John McEnroe, Non ho mai… si sviluppa in 10 episodi da mezz’ora circa con una leggerezza che disarma, perché mai gratuita nè fuori luogo. La bellezza e l’importanza della ‘diversità’ si fa strada tra un contrattempo e l’altro, con emozionanti coming out che prendono forza sul piccolo schermo attraverso le lacrime di un’adolescente impaurita dalla possibile reazione di una madre, o la riconcilazione di una mamma e una figlia dopo l’ennesimo brutto litigio.