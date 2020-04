Guida TV tra film e serie LGBT, 11 aprile 2020: vi consigliamo Unorthodox

È la serie del momento, perché inattesa, fino a pochi giorni fa sconosciuta ai più, finita su Netflix nel marasma creato da La Casa di Carta. Unorthodox, miniserie in 4 puntate tratta dall’autobiografia di Deborah Feldman Unorthodox: The Scandalous Rejection of My Hasidic Roots, è il nostro consiglio a tinte LGBT del giorno, anche se il tema dell’omosessualità rimane assolutamente sullo sfondo di una storia incredibile, e per questo a prescindere meritevole di segnalazione.

Prima serie in yiddish di Netflix, Unorthodox racconta la storia di una giovane donna che abbandona la sua comunità ebraica ultraortodossa di New York, perché in cerca di indipendenza, di libertà, partendo alla volta di Berlino per rifarsi una vita. Il suo passato però la perseguita proprio quando comincia a voltare pagina…

È una serie che parla di rinascita, di diversità, di discriminazione, inclusione, questa travolgente Unorthodox, trainata dalla folgorante bravura di Shira Haas, 25enne israeliana che associa i lineamenti di Scarlett Johansson a quelli di Natalie Portman. Sua mamma, che è fuggita dalla comunità ultraortodossa di New York in cui lei è cresciuta, si è rifatta una vita a Berlino, con un’altra donna, ed è qui che Esther “Esty” Shapiro fa per la prima volta amicizia con dei coetanei ‘normali’, dei musicisti, compresi due ragazzi gay, uno dei quali fuggito dall’omofoba e pericolosa Nigeria. I ‘pervertiti’, come li chiama il cugino Moishe Lefkovitch, mentre il passato di “Esty”, segnato da restrizioni di ogni sorta nei confronti della figura femminile, si alterna al presente, costellato di dubbi e difficoltà.