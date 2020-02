Super Bowl 2020 e il monumentale show di Jennifer Lopez e Shakira – video

Il Super Bowl è l’evento sportivo più atteso dell’anno per tutti gli amanti del football americano. Uno show che unisce la danza, la musica e lo sport. Uno spettacolo che catalizza l’attenzione di migliaia di sponsor, pronti ad accaparrarsi una fetta di torta. E poi c’è lo show di metà partita, quello che intrattiene il pubblico tra il primo e secondo tempo, che di solito è il momento più alto di tutto il Super Bowl.

Tutti gli anni l’Halfime Show ha visto diversi artisti cimentarsi in performance da capogiro e, in occasione del centenario, gli organizzatori hanno regalato uno spettacolo unico nel suo genere, un vero e proprio trionfo di musica e colori. Ad animarlo ci hanno pensato Shakira e Jennifer Lopez per 15 minuti di grande intrattenimento e di ottima musica. Infatti le due star latine hanno cantato e ballato ripercorrendo tutta, o quasi, la loro discografia in un medley da capogiro.

Ad aprire le danze è stata Shakira che, vestita in rosso, ha eseguito brani come She Wolf e Hip’s Don’t lie. A seguire è stata Jennifer Lopez che ha infiammato il palco del Super Bowl con un incredibile spettacolo pirotecnico. A 50 anni si conferma una showbiz woman a tutti gli effetti, capace di far brillare la sua stella nel firmamento dei grandi della musica. Da Jenny From The Block a On The Floor: queste sono alcune delle canzoni che la Lopez ha seguito sul palco.