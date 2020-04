Venere è un Ragazzo, il corto queer tra crossdressing e passione lgbt – VIDEO

Venere è un Ragazzo è un corto di Giuseppe Sciarra, regista pugliese che in poco meno di 15 minuti racconta la storia di Michele, Emanuele e Ornella. Tre vite che si incrociano per un vuoto esistenziale che cercano di colmare con delle dipendenze: chi dalle droghe e dal botulino, chi dalla propria madre e dal contesto familiare disastrato e chi dalle proprie pulsioni sessuali forse mai realmente esplicitate. Ciascuna di queste figure cerca un proprio posto nel mondo chiedendo di essere amata.

Tra i vari argomenti affrontati dal corto c’è quello del crossdressing, tematica che viene trattata in un modo del tutto nuovo e originale, per un progetto lo scorso anno presentato a Bruxelles al Fusion film festival, dove ha avuto tre nomination, per poi farsi vedere al Lift-Off Global Network di Los Angeles, al Nice Iff e al Nice Market in Francia.

Adesso è temporaneamente on line, gratuitamente, nella piattoforma digitale Corti a casa, e sarà in gara nel festival digitale Cinefacts Quarantena Film Festival. Venere è un ragazzo ha come tema musicale principale della colonna sonora l’omonimo pezzo della band di culto inglese dei The Irrepressibles “Two Men in love”.