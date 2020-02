We’re Here, primo trailer per la nuova serie drag HBO

Finalmente una data di messa in onda. Arriverà il 23 aprile sulla HBO We’re Here, progetto drag che ruoterà attorno alle meravigliose Bob the Drag Queen, Eureka O’Hara e Shangela Laquifa Wadley, chiamate a reclutare partecipanti per uno show di una sola notte tra le più piccole città d’America.

In ogni episodio le tre famose drag ispireranno e insegneranno alle loro “figlie drag” ad uscire dalla loro zona di comfort per un’unica folle notte senza esclusione di colpi. Il primo teaser prende vita sulle note di Let’s Have a Kiki, ultimo vero successo degli Scissor Sisters prima dello scioglimento.

“Essere drag riguarda la sicurezza e l’espressione che si ha di sè“, afferma Nina Rosenstein, EVP, programmazione HBO. “Siamo così entusiasti di mostrare il potere trasformativo dell’arte al nostro pubblico“. Caldwell Tidicue (Bob the Drag Queen), David Huggard (Eureka O’Hara) e D.J. Pierce (Shangela) faranno da produttori esecutivi.