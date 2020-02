Sai cosa sono le MST? – TEST

Corretto

L’HIV lo si contrare solo venendo a contatto con sangue già infetto o con un rapporto sessuale non protetto. Una madre sieropositiva può generare un figlio sieropositivo, ma sapendolo fin da subito è possibile avviare la terapia necessaria. I baci, gli abbracci e l’uso dello stesso spazzolino non trasmettono il virus. In caso di rapporto sessuale non protetto, si può ricorrere alla PrEP per evitare di contrarre per il virus.