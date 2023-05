0:00 Ascolta l'articolo

Fascino mediterraneo, sguardo da bello e dannato e fisico scolpito sono le prime caratteristiche che vengono in mente quando ci si imbatte di fronte agli scatti di Tommaso Cataldi, modello nostrano che grazie ai social network e a qualche ruolo in tv è riuscito a salire alle luci della ribalta in Italia e all’estero.

Nato il 7 luglio 1989, come qualsiasi cancro che si rispetti, con la sua determinazione è riuscito ad inseguire il suo sogno di diventare modello nonostante inizialmente non sia stato troppo facile. Il mondo della moda, si sa, è circondato di squali e non tutto ciò che oro – come dice il detto popolare – poi luccica davvero.

“A 20 anni ho iniziato ad appassionarmi a questo mondo, grazie anche al sostegno dei miei genitori. C’è da dire, però, che non ho avuto subito l’aiuto giusto! Fortunatamente a 22 anni ho intrapreso la mia strada iniziando come modello di “fitting” [il modello in questo caso deve provare tutta la collezione che poi sarà presentata durante la sfilata] per l’Accademia di Costume e Moda ‘AltaRoma’. Da questo momento credo abbia avuto inizio la mia carriera“, ha raccontato lo stesso Tommaso in un’intervista a One&Only.

Da quel momento la sua carriera ha preso il volo e Tommaso Cataldi ha avuto modo di posare per brand importanti come Petrelli Uomo e di apparire su riviste di prestigio internazionale come Cosmopolitan, Vogue, Huf Magazine, Lui Magazine, Vulkan e Double View.

Insomma, un successo strepitoso che gli ha permesso di recente di approdare anche sul noto Yummy Magazine – una pubblicazione fotografica in edizione limitata di nudi maschili – che può vantare la presenza di modelli e fotografi di fama mondiale, nel quale ha posato completamente nudo senza alcun timore.

Tommaso Cataldi: il rapporto con la sua famiglia

Tommaso è molto legato alla sua famiglia ed è a loro che deve, come dichiarato da egli stesso in un’intervista rilasciata ai colleghi di Dailynews24, questo suo carattere così forte e sicuro: “Ho un rapporto stupendo con i miei genitori, sono i miei amici più fidati, davvero parliamo di tutto: amici, lavoro, carriera, amore… insomma qualsiasi cosa. Devo tutto a loro e mi ritengo fortunato ad averli accanto perché senza probabilmente non sarei diventato ciò che sono e non avrei fatto tutto ciò“.

Un rapporto che egli tende a condividere spesso anche sul suo profilo Instagram dove attualmente conta più di 40 mila follower che lo seguono in ogni sua avventura, che si tratti del dietro le quinte del suo lavoro, di uno scatto osé o semplicemente di un viaggio in giro per il mondo. A Tommaso, infatti, piace raccontare senza filtri la sua vita e attraverso le sue storie tende a condividere in tempo reale tutto ciò che fa.

Le foto con più interazioni – e non poteva essere altrimenti, ndr – sono quelle in cui appare in tutta la sua bellezza con fisico scolpito in bella vista, che talvolta lasciano davvero pochissimo spazio all’immaginazione. Scatti a dir poco sensuali che però essendo frutto di collaborazioni con fotografi di fama internazionale non risultano mai essere volgari.

Per il suo futuro Tommaso spera di riuscire a calcare delle passerelle ancora più prestigiose e magari di poter aprire una propria agenzia di moda nella quale poter gestire i modelli e le modelle del futuro, con un occhio puntato verso la sua laurea in economia e management, raggiunta con fatica e sacrificio il 12 luglio 2016.

Ora, però, è giunto il momento di gustarci una corposa gallery con alcuni tra gli scatti più belli di Tommaso Cataldi tra quelli postati sul suo profilo Instagram!

