Roma gay friendly 2020: la guida aggiornata di tutti i bar e le discoteche LGBT

Può la Capitale d’Italia non pensare ad eventi dedicati al turismo LGBT? La comunità gay capitolina sa come divertirsi, regalando una Roma gay-friendly per tutti i gusti.

Bar, locali, discoteche, ristoranti. C’è di tutto, a cominciare dalla Gay Street, la “via rainbow” della Capitale, in via San Giovanni in Laterano, proprio accanto al Colosseo, nel centro della città. E proprio da qui inizia il nostro tour arcobaleno!

Roma gay friendly: i bar e i locali LGBT della Capitale

Se vuoi bere un aperitivo o trascorrere una serata senza girare troppo, i bargay-friendly a Roma sono le destinazioni giuste per te. Vediamo i principali:

Coming Out : i

My Bar:

Colosseum: lesbiche e ragazzi gay, è rinomato per i suoi cocktail e per la sua cucina. Anche questo terzo bar si trova nella Gay Street.

Cargo:

Magnebevo e sto ar Pigneto : locale adatto per chi vuole trascorrere un pomeriggio tranquillo e ha voglia di un ottimo pranzo o fare aperitivo. Per il primo appuntamento con un ragazzo è la scelta migliore! Lo trovi

Garbo : ambiente raffinato per una clientela raffinata! Anche se è notoriamente un “bar gay”, è molto facile trovare anche etero.

Beige : un locale dove passare la serata gay-friendly perfetta a Roma, con musica, Dj set e ottimi drink. E’ frequentato anche da chi vuole fare incontri interessanti. S

Tuba: