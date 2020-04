Allenamento in casa: basta anche un manico di scopa per fare muscoli

Quante volte si sente dire che l’allenamento in casa a corpo libero non è efficace? Queste voci si stanno completamente sbagliando.

Sicuramente per un bodybuilder avanzato lavorare solo a corpo libero, come sollevare bottiglie d’acqua ed usare attrezzi “leggeri”, non può giovare alla sua crescita muscolare, perché abituato a sollevare grossi carichi.

Ma per il 90% delle persone il lavoro svolto a casa e soprattutto personalizzato risulta molto ma molto efficace.

L’allenamento con attrezzi alla portata di tutti

Come ci spiega Gabriele Bonn, in casa tutti noi disponiamo di attrezzi semplici da poter usare per il nostro allenamento in casa. Non c’e’ bisogno di disperarsi acquistando in internet gli attrezzi più evoluti del fitness. Non serve affatto tutto ciò.

Piuttosto concentratevi su esercizi che vi possano davvero migliorare, rendere più forti ed agili, oltre che acquisire una sicurezza nei vostri mezzi che prima non avevate. L’importante è “non correre”, ovvero non pensare al tempo che ci impiegate, sforzandosi di finire entro un certo orario.

Dopo aver compreso questo, si potrà anche pensare agli attrezzi, come appunto un manico di scopa! Basta e avanza, per l’esecuzione di alcuni esercizi dell’allenamento in casa.

Allenamento in casa: come usare un manico di scopa