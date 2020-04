Come bruciare grassi a casa? Partiamo da un’alimentazione sana!

Oltre a mettere su muscoli, si deve pensare anche all’alimentazione, soprattutto se si vuole perdere massa grassa. Ecco un po’ di consigli del nostro Gabriele Bonn.

Il grasso è ciò che tormenta tantissime persone, specialmente in questa quarantena. Si vuole restare in forma, ma si fa poco o nulla per rimanerci. E allora come possiamo fare? Soprattutto, se siamo in sovrappeso, come possiamo intraprendere la giusta strada per perdere chili e rimanere in forma?

Prima di iniziare

L’alimentazione è la base assoluta da dove partire per la perdita di grasso corporeo. Ci sono persone che sono arrivate ad iniziare una quarantena forzata in sovrappeso, e da quando sono chiuse in casa la situazione è drasticamente peggiorata.

Questo perché non rispettiamo delle normali abitudini che ci farebbero arrivare a buoni risultati, sempre considerando di base un buon stato di salute. Che abitudini alimentari devo adottare per iniziare a rimettermi in riga ed avvicinarmi allo stato fisico desiderato?

Alimentazione e perdita di grasso corporeo

Quindi vediamo insieme le abitudini da adottare per arrivare finalmente al cambiamento desiderato:

GESTIRE LE CALORIE E MACROS GIORNALIERI

Bisogna avere un’indicazione base sull’introito giornaliero così da rispettare una normocalorica. Che cosa vuol dire? Trovate online diversi siti che fanno per voi il calcolo calorico giornaliero in base all’eta’/sesso/altezza/peso corporeo/tipo di attività e livello.