Come riprendere l’attività fisica in palestra dopo il periodo di lockdown

La palestra non sembra più così lontana. Da lunedì prossimo riapriranno, ma sappiamo che non sarà una riapertura normale, o meglio, difficilmente per il momento si tornerà alla normalità pre-pandemia.

C’è chi si è allenato in casa con attrezzi o a corpo libero e chi ha dovuto sospendere completamente l’attività fisica. E questo, ha contribuito a un calo della massa muscolare. Ma non è tutto perduto. Gabriele Bonn ci aiuterà a tornare in palestra e tornare in forma in un attimo!

Premessa

Come vi dicevo, per molti una ripresa in palestra risulta fondamentale per riprende la massa persa.

Nei mesi passati, tanti di noi hanno lavorato e progredito, raggiungendo un ottimo livello fisico e muscolare. Con la quarantena, però, il nostro obiettivo è stato compromesso. Per queste persone, gli allenamenti a casa sono stati utili per mantenere una buona tonicità muscolare ma allo stesso tempo non hanno avuto la possibilità di incrementare i carichi o allenarsi come in palestra. Appena apriranno la vostra palestra, come possiamo riprendere al meglio l’attività fisica senza incorrere in metodiche sbagliate o infortuni visto lo stop?

Come riprende l’attività in palestra

Bisogna premettere che la perdita di massa muscolare, per tutti noi che ci alleniamo, è normale dopo un lungo periodo di stop che va per un soggetto allenato dalle 2-3 settimane in su.