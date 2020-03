I 5 esercizi total body a corpo libero che tutti possono fare da casa

In questo periodo siamo tutti costretti a stare in casa. Tutti noi speriamo vivamente che il periodo di reclusione passi in fretta e si torni alla vita normale, quella che ci faceva stare bene, quella di sempre, quella che ora apprezziamo più che mai. Ma come sempre dico, c’è sempre un lato positivo in ogni momento difficile, ed uno di questi sicuramente è quello di dedicarsi a se stessi. Come? Con un programma di fitness total body a corpo libero!

Gabriele Bonn ne ha elencati cinque, che tutti possono fare senza muoversi dal salotto.

Niente accessori? Nessun problema

Ci sono persone che prima della quarantena non hanno mai praticato attività fisica. Ci sono persone invece che, allo stesso tempo, praticano sport da tantissimi anni.

Senza scuse, senza rimandare per altri impegni, senza pensarci 2 o 3 o 4 volte. Possiamo dedicarci al nostro benessere psico-fisico, perché sicuramente questa situazione ha porttao in tutti noi un bel po’ di stress.

E come possiamo dedicarci a noi? Semplice, con l’attività fisica. Liberando endocrine, lo sport provoca benessere ed appagamento. Che tu sia un principiante o un esperto e ti ritrovi a casa senza nessun attrezzo, è uno dei tanti modi per trascorrere la quarantena a causa del Coronavirus.