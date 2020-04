Allenamento senza attrezzi? Secondo il personal trainer Gabriele Bonn, basta uno zaino!

Un allenamento con il semplice ausilio di uno zaino.

Non ci abbiamo mai pensato, o forse se lo facevamo optavamo per una soluzione diversa perché semplicemente non ci veniva di fare una routine allenamento con uno zaino. Eppure, basta davvero poco per tenersi in forma, sfruttando gli oggetti che abbiamo a casa.

L’allenamento da casa con uno zaino

In mancanza di attrezzi o volendo usare ciò di cui disponiamo possiamo svolgere un allenamento a casa efficace, anche con il semplice ausilio di uno zaino.

Con questi semplici esercizi, si potrà eseguire un allenamento non troppo complesso e quindi alla portata di tutti.

Esempi di allenamento utilizzando solo uno zaino

Prima di partire col vostro allenamento, preparate sempre gli strumenti di cui avete bisogno: in questo caso, uno zaino. Al suo interno possiamo metterci ciò che vogliamo per aumentare il carico (es. io ho messo bottiglie d’acqua ma potete usare libri fino al peso desiderato).

L’allenamento durerà 12 minuti, 45 secondi di lavoro e 15 secondi di pausa per esercizio. Sarà una sessione no stop: senza fermarvi ripeterete il circuito per un totale di 3 volte.

Burpees lateral jump

Vi servirà per aumentare i battiti ed un esercizio dinamico e divertente: saltando a destra e a sinistra, svolgete un burpee (esercizio che coinvolge tutto il corpo) dopo ogni salto.

Affondo singolo con twist

Si combina un affondo – lavorando molto con gambe e quadricipite femorale – e un twist, lavorando su addome ed obliqui. Qui l’equilibrio gioca un ruolo importante.

Bench floor

Per stimolare il pettorale, tenete come linea di arrivo sempre la perpendicolare allo sterno e buttate fuori il pettorale più possibile per dare maggior arco di movimento.

Rematore + tirate al mento

E’ importante che la posizione iniziale della schiena sia con busto flesso. Da qui, posizionarsi con il gluteo all’esterno per scaricare la zona lombare. I gomiti devono essere vicini al corpo, nelle tirate al mento i gomiti possono andare anche un po’ oltre la linea delle spalle ma non troppo per non sovraccaricare il trapezio.

In definitiva