Gambe e glutei: l’allenamento mirato di 30 minuti in casa o all’aperto – video

Per questi esercizi abbiamo bisogno del semplice ausilio di un appoggio qualsiasi e di un sovraccarico. Gli esercizi devono essere svolti a coppie: 1-2, 3-4, 5-6 dove per ogni coppia avete 10 minuti di tempo per svolgere gli esercizi uno di fila all’altro no stop.

Finiti i 10 minuti si passa alla coppia successiva e cosi’ via per un totale di 30 minuti. Non rimarrete delusi: la fatica sarà premiata con glutei sodi e gambe toniche!

SQUAT APPOGGIO PANCA: Eseguite uno squat dove potrete appoggiarvi a 90 gradi. Portare il gluteo e le punte dei piedi verso all’esterno, scapole indietro e scendere controllando il movimento.

SUMO SQUAT CON SOVRACCARICO: Qui l’esercizio è simile al precedente ma avremo la posizione dei piedi molto più larga rispetto alla spalle. Scendiamo sempre controllando il movimento.

AFFONDI BULGARI: Con il dorso del piede posteriore appoggiato su un rialzo, eseguiamo un affondo, con busto leggermente inclinato in avanti e il ginocchio che non supera la punta del piede.

AFFONDI SALTATI: Questo esercizio è una modalità “esplosiva” del nostro affondo. E’ importante mantenere l’equilibrio e controllare la fase di discesa.

STACCO GAMBE SEMITESE CON SOVRACCARICO: Qui l’esercizio consiste nel lavorare sulla parte posteriore della gambe e glutei. Tenere il busto dritto e scendere spingendo con la pianta del piede verso il basso. E’ importante non formare una curva per non gravare sulla parte lombare (ileo-psoas).