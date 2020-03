Home workout: 4 super esercizi per tenersi in forma

CRUNCH chiusura gambe e braccia a fisarmonica passando la fitball da sopra (braccia) a sotto (gambe). Eseguite un movimento non affrettato, cercate la contrazione del core ottimale e non scendete troppo con le gambe unite per non attivare ed affaticare la parte lombare.

SQUAT CON MANUBRI + ESTENSIONE sentite la spinta su tutta la pianta del piede, se non avete una buona mobilità d’anca e scendete poco in squat usate come propedeutica la fitball come appoggio, “buttate fuori” il sedere, punte leggermente rivolte verso l’esterno ed inspirate trattenendo il respiro mentre scendete per poi espirare nella fase di risalita estendendo in alto le braccia con i manubri per poi ritornare al punto di partenza. Provate questo esercizio più volte a corpo libero se siete insicuri prima di iniziare il circuito.

Brucia calorie da casa

Eseguendo questi esercizi fino a 3 volte a settimana riuscirete a coinvolgere la maggior parte della muscolatura del vostro corpo ed a bruciare molte calorie. Un consiglio è quello di provarla prima a corpo libero, cosi’ da saper calibrare il peso da adottare durante l’arco di tutto l’allenamento. Progredite coi carichi quando sentite che siete sicuri sulla tecnica di esecuzione e non sentite la tensione adeguata.