Chris Hemsworth, 6 settimane gratis per tutti con la sua app di fitness

Volete rimettervi in forma e ottenere lo stesso fisico di Chris Hemsworth? E’ il vostro giorno fortunato! L’attore infatti ha deciso di offrire sei settimane di abbonamento gratuito a Centr, l’applicazione di fitness per smartphone. Vista la quarantena a causa del Covid 19, il Thor australiano ha voluto regalare gli allenamenti della sua app per tutti coloro che vogliono continuare a tenersi in allenamento nonostante il riposo forzato.

Ma non è un’app qualunque, scaricabile dallo Store dei vostri cellulari. Chris Hemsworth ha infatti sviluppato un programma che si divide in tre sezioni: eat, train e live. Come dice il nome, la prima sezione riguarda l’alimentazione, alla base per ottenere i migliori risultati da un allenamento; la seconda sezione guarda invece allo sforzo, ovvero agli esercizi che si possono fare. Infine, Live è la sezione dedicata al rilassamento, per allenare non solo il corpo, ma anche la mente.

Le parole di Chris Hemsworth su Centr

Lanciando l’abbonamento gratis di sei settimane a Centr, l’attore ha spiegato:

Siamo stati ispirati dal sostegno e la positività della comunità di Centr in questo momento difficile. Speriamo che rendendo Centr disponibile a tutti in questo periodo, riusciremo ad aiutare molte persone a restare forti e in salute, ma anche a trovare un momento di pace qualora ne avessero bisogno.

Insomma, un modo come un altro per passare le lunghe giornate di quarantena e per chi è costretto a stare a casa. Attraverso quest’app di fitness, Chris Hemsworth spera di riuscire a dare il suo contributo, per quanto possibile.