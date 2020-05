Perché, nonostante l’allenamento, non ottengo risultati soddisfacenti?

Un problema di cui ci vuole parlare oggi Gabriele Bonn riguarda i risultati. O meglio, i non risultati.

Abbiamo fatto di tutto. Esercizi su esercizi. Alimentazione. Ma zero risultati. Un vero problema, perché finiamo per demoralizzarci e quindi arrivare a pensare che iniziare da capo un nuovo percorso sia inutile.

Ottenere risultati: facciamo chiarezza

Ci sono tantissime persone che iniziano un qualsiasi percorso con tutte le buone intenzioni, che hanno come scopo finale quello di migliorarsi e progredire. C’è chi parte con la motivazione a mille, chi invece non e’ tanto sicuro ma va avanti lo stesso e chi invece parte demoralizzato per poi convincersi durante il cammino.

A volte però, anche quando pensiamo di aver fatto tutto il possibile, non otteniamo risultati. E questo perché accade? Per ottenere risultati, pensate, io non ho mai puntato… sui risultati! Si, avete capito bene. Inizialmente, mi sono guardato allo specchio e ho pensato a quello che avrei voluto ottenere sul mio fisico. E ho puntato sui progressi. I piccoli progressi hanno fatto si che vedessi il mio percorso in crescita e che potessi motivarmi sempre più per lo step successivo.

Non risultati, ma progressi!

Quel che vedo spesso e che mi da parecchio fastidio (perché sono solo trovate di marketing) sono le pillole dimagranti o snellenti. Molti abusano di queste, pensando siano la soluzione. Ma non esistono prove scientifiche sull’efficacia ed infatti non portano a risultati. E’ lo stesso di tanti che abusano dell’attività cardio per poter perdere peso ed esser in forma, quando andrebbe bene integrare anche una attività con i pesi, per esempio. Oppure il seguire la stessa scheda di allenamento per molto tempo, quando in verità gli obbiettivi cambiano con il passare del tempo, e di conseguenza cambi anche la scheda.