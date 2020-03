Torniamo in forma con la nuova rubrica di Fitness di Gabriele Bonn

Gabriele Bonardi, in arte Gabriele Bonn, è un fitness coach. Ci aiuterà a rimetterci in forma con un percorso adatto a tutti, sia principianti che esperti. Nel suo primo articolo, si presenta e ci da i primi consigli utili.

Avevo 17 anni quando ho iniziato il mio percorso in palestra. Che poi, iniziato si fa per dire: il mio trascorso sportivo è stato ricco. Ho praticato per 10 anni nuoto, mi sono appassionato nel mentre a diversi sport di squadra che ho frequentato ognuno per un anno circa come calcio, basket, tennis, karate e scherma. Insomma, il fitness è sempre stato presente nella mia vita.

Però la palestra fin da subito mi ha completato: dopo aver appreso lo spirito di gruppo e sacrificio, la tolleranza, la lealtà e rispetto reciproco avevo bisogno di tempo da dedicare a me stesso. Di sapermi ascoltare, di percepire il dolore, quello che fa bene, per sentirmi appagato. E da lì non ho mai smesso, praticando sempre attività di gruppo quando possibile. E ho fatto del fitness la mia professione.

Sono laureato in scienze motorie dello sport, ho diverse specializzazioni e ho ricoperto vari ruoli come istruttore corsi fitness, istruttore di sala, personal trainer e fitness manager. Nel 2016 ho deciso di cambiare la mia vita perché volevo realizzarmi ancor di più, sia come persona che come professionista, così ho deciso di trasferirmi a Barcellona in Spagna iniziando il mio percorso di online coaching.

E se siete convinti di iniziare un percorso fitness, ecco i miei consigli

Ci sono 3 punti fondamentali:

Non esiste l’allenamento perfetto . Nel fitness, ognuno di noi ha un punto di partenza ed un percorso diversi. Quindi non ricercate a livello maniacale l’allenamento che pensate sia perfetto. Ascoltatevi, sperimentate, concentratevi sulla tecnica e non sul peso e vedrete risultati duraturi.

. Nel fitness, ognuno di noi ha un punto di partenza ed un percorso diversi. Quindi non ricercate a livello maniacale che pensate sia perfetto. Ascoltatevi, sperimentate, e non sul peso e vedrete risultati duraturi. Non importa il punto di partenza , come se siete sovrappeso e volete perdere massa grassa o se siete magri e volete mettere su muscoli. Quel che conta è la vostra volontà e determinazione nel fitness. Quando ho iniziato avevo pochi muscoli ed una condizione fisica sufficiente. La mia forza è stata amare il percorso, amare i cambiamenti , adattarmi alle situazioni e non lamentarmi mai. Avevo l’obbiettivo di migliorarmi e piacermi sempre più, fisicamente e mentalmente.

, come se siete sovrappeso e volete perdere massa grassa o se siete magri e volete mettere su muscoli. Quel che conta è la vostra e nel fitness. Quando ho iniziato avevo pochi muscoli ed una condizione fisica sufficiente. La mia forza è stata amare il percorso, , adattarmi alle situazioni e non lamentarmi mai. Avevo l’obbiettivo di migliorarmi e piacermi sempre più, fisicamente e mentalmente. Non seguite diete miracolose o improvvisate. Qualsiasi dieta difficilmente si adatta alla persona: questo perché stravolge le nostre abitudini e molte volte gusti, quindi la maggior parte delle persone segue queste diete per un determinato periodo, ottenendo si risultati perché molte sono restrittive, per poi tornare a mangiare come prima. Scegliete un alimentazione varia, che tenga conto dei nutrienti del singolo alimento, variate le fonti e non escludete quelle vegetali, le verdure sempre ad ogni pasto. E se seguite una particolare alimentazione per ottimizzare i risultati, che si intrighi perfettamente a voi e sia il completamento di un percorso che avete fatto in primis con voi stessi, conoscendovi e mangiando in modo sano.

In definitiva