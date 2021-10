Black History Month: cosa vedono gli occhi della comunità queer black milanese

< 1 minuto di lettura

Diversità che si sommano, fino a creare una prospettiva inedita, una piattaforma narrativa sulle nuove comunità di un’Italia multietnica e fluida.

Gay.it celebra il Black History Month, Ottobre, con YBQE (Young Black Queer Eyes), ideato e prodotto dal nostro videomaker Daniel Fioraso, e orgogliosamente supportato da VANS.

YBQE è, nelle parole del suo autore, un tributo a Marsha P. Johnson e Sylvie Rivera, e nasce dall’esigenza, dalla necessità e dalla voglia di raccontare il vissuto di alcune personalità queer appartenenti alla comunità lgbtq+ black.

Uno short doc in cui persone queer e black si raccontano senza filtri nei luoghi dove vivono, in modo intimo.

Dopo il racconto sulla street art queer di Omino Rosa, prosegue la sinergia tra due brand iconici e non convenzionali come Gay.it e VANS, all’insegna della libertà di espressione.

VANS è da sempre al fianco delle community non convenzionali e street, e negli ultimi anni ha avuto il coraggio di produrre contenuti anche fortemente critici con alcuni degli stereotipi presenti all’interno di questi mondi, fortemente libertari ma anche, spesso, molto polarizzati.

Ad esempio Breaking Waves: Queer Surf, uscito a giugno 2021, in cui il documentarista Dylan Graves, proprio partendo dalla forte caratterizzazione patriarcale presente nel mondo del surf, racconta l’impegno di Kyla Langen, la fondatrice di Queer Surf, che dal 2015 lavora per creare uno spazio sicuro e inclusivo per gli amanti della tavola che non si riconoscono nella ferrea distinzione binaria del surf, “shorts or bikini”.

Oppure Breaking Waves: Race & inclusivity, uscito settimana scorsa, in cui si indaga sulle tensioni razziali sempre nel mondo del surf.

Da segnalare anche la collaborazione con Cher Strawberry a Maggio 2021, e Textured Waves (che uscira’ a Spring ‘22).